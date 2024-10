Große Werbekampagne: So versucht Berlin Hamburger anzulocken

„Wo Altwerden und Jungbleiben das gleiche ist“ oder „Weil es hier nichts besonderes ist, wenn du besonders bist“: Mit solchen Sprüchen wirbt die Stadt Berlin aktuell in etwa zehn deutschen Städten dafür, die Hauptstadt zu besuchen – auch in Hamburg. Was soll das bringen?

Dass Städte in anderen Städten für sich selbst Werbung machen, ist zunächst mal nichts besonderes, sagt Wolfgang Raike, Vorsitzender vom Hamburger Tourismusverband, der das auch gut findet. „Wir freuen uns, wenn die Hamburgerinnen und Hamburg Deutschland entdecken und wir umgekehrt Besucherinnen und Besucher aus anderen Regionen in unserer schönen Stadt begrüßen dürfen“, sagt er auf MOPO-Anfrage.

Die Stadt Berlin scheint aber etwas unzufrieden mit ihrem Ruf im Inland zu sein: „Berlin hat eine Strahlkraft wie kaum eine andere Stadt international, aber national gibt es leider immer noch Vorbehalte oder Klischees über Berlin“, so der Regierende Bürgermeister Kai Wegener (CDU). „Daher geht es darum, den Stolz auf Berlin weiter zu untermauern, den Zusammenhalt der Menschen in Berlin zu festigen und bundesweit das Image Berlins zu stärken.“

Das ließ das Land sich 800.000 Euro kosten – zumindest für diese Kampagne. Weitere 700.000 kamen von „Berlin Partner“, einem Wirtschaftszusammenschluss. Die Strategie: Selbstironie. Insgesamt 19 Motive sind es geworden, in anderen Städten wie München und Köln, und auch in Berlin selbst, hängen Sprüche wie „In Berlin läuft vielleicht nicht immer alles rund, aber dafür die besten der Welt“, in Bezug auf den Berlin Marathon oder „Wenn wir nix auf die Reihe kriegen, warum stehen dann alle Schlange?“. In Hamburg sind die Sprüche vor allem auf digitalen Anzeigen zu finden.