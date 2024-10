Igel „Puffi” hatte Glück im Unglück. Beide Hinterbeine wurden ihm von den messerscharfen Klingen eines Rasenroboters angeschnitten. In der Bergedorfer Wildtierstation von „Looki” wird er nach einer Operation wieder aufgepäppelt. Die Zahl solcher Unfälle hat in diesem Jahr deutlich zugenommen. Mittlerweile sind die ehrenamtlichen Helfer finanziell und psychisch am Ende. Es herrscht ein Aufnahmestopp für Igel – mit schockierenden Begleiterscheinungen.