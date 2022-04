Große HVV-Neuerung verschiebt sich schon wieder – wegen des 9-Euro-Tickets

Die große Neuerung lässt weiter auf sich warten: Das für Frühjahr angekündigte Fahrkartensystem „hvv any“ kommt erst später. Der Grund ist das 9-Euro-Ticket.

Die Neuerung soll eigentlich den Fahrkartenkauf beim HVV revolutionieren: Wer künftig in Bus und Bahn einsteigt, muss sich nicht mehr großartig darum scheren, welches Ticket er für seine Fahrt kaufen muss.

Stattdessen kann man sich mit „hvv any“ einfach kurz vor Fahrtantritt einloggen und die App zeichnet dann automatisch den Fahrtweg auf und berechnet die günstigste Ticketvariante.

So funktioniert hvv any in der Praxis

Das sieht dann in der Praxis so aus: Wer am S-Bahnhof Veddel in die S3 in Richtung Hauptbahnhof einsteigt, dann in die U1 umsteigt, um bis zum Klosterstern zu fahren und vielleicht dann noch die Buslinie 114 betritt, muss sich lediglich kurz vor Fahrtbeginn auf der Veddel am Smartphone einchecken. Das System erkennt die Umstiege und auch den Ausstieg. Am nächsten Morgen trudelt dann die Rechnung per Mail ein und das System berechnet das günstigste Ticket für die Fahrt.

Die Idee klingt gut, bislang scheiterte der Verkehrsverbund aber an der Einführung. Mehrere anvisierte Starttermine in der jüngeren Vergangenheit platzten und auch der neueste in diesem Frühjahr wird nun nicht eingehalten.

Parallele Einführung zum 9-Euro-Ticket nicht sinnvoll

Der Grund für die neueste Verschiebung ist allerdings nicht technischer Natur, sondern praktischer. „Angesichts der bevorstehenden Einführung des 9-Euro-Tickets ist es aktuell natürlich nicht sinnvoll, zusätzlich neue Ticketangebote an den Start zu bringen“, so HVV-Sprecher Rainer Vohl zur MOPO. Das bundesweit geplante 9-Euro-Ticket soll es jedem ermöglichen, für 9 Euro pro Monat im Juni, Juli und August Bus und Bahn zu fahren.

Deshalb soll „hvv any“ erst im Herbst starten. Konkret auf ein Datum will man sich allerdings beim HVV nicht festlegen. Startklar sei man aber: „Die letzten Tests liefen erfolgreich. Die Zeit bis zum Launch wird daher genutzt, um zusätzliche Simulationen zur Perfomance bei besonders hohen Nutzungszahlen umzusetzen“, so Vohl. (fkm)