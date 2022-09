Hamburger S-Bahnhof wird für ein Jahr gesperrt

Einige Hamburger müssen jetzt ganz stark sein: Die Haltestelle Diebsteich (Bahrenfeld) wird ein ganzes Jahr lang nicht angefahren. Denn im Zuge der Verlegung des Fernbahnhofs Altona wird dort ein neuer Bahnsteig gebaut.

Das millionenteure Großbauprojekt geht in eine neue Phase: Damit der Regionalverkehr am Diebsteich verlegt werden kann, errichtet die Bahn eine neue S-Bahn-Station. Das hat langfristige Auswirkungen auf HVV-Fahrgäste: Ein Jahr lang wird die Haltestelle nicht bedient.

Konkret heißt es: Von Samstag, 15. Oktober, bis Sonntag, 23. Oktober 2022, werden am S-Bahnhof Diebsteich zwei Umfahrungsgleise errichtet, wie die Bahn am Freitag mitteilte. Zwischen Altona und Eidelstedt fahren Busse statt S-Bahnen.

S-Bahn-Station Diebsteich gesperrt – Fahrgäste müssen auf Busse ausweichen

Anschließend wird die Station von Montag, 24. Oktober 2022, bis Montag, 16. Oktober 2023, nicht mehr durch die Linien S3 und S21 angefahren. Alle weiteren Haltestellen der beiden Linien werden wie gewohnt bedient, die S-Bahnen fahren also einfach durch.

Wer am Diebsteich aussteigen will, kann die Busse der Linie 180 der Hochbahn nutzen. Dafür müssen Fahrgäste dann in Stellingen oder Holstenstraße von der S-Bahn in den Bus umsteigen.

Mit der Sperrung der S-Bahn-Station ändert sich auch die Wegeführung am Diebsteich, heißt es. Für den Zeitraum der Baustelle wird entlang des DHL-Geländes im Oktober eine Fußgängerführung eröffnet. Anschließend wird der Plöner Stieg für Fußgänger und Radfahrer gesperrt.

So soll der neue Bahnhof Altona am Diebsteich aussehen.

Der Fern- und Regionalbahnhof Altona soll an den Standort der S-Bahn-Station Diebsteich verlegt werden. Dort soll dann ein neuer Bahnhof mit sechs Regional- und Fernbahngleisen, zwei S-Bahngleisen und zwei Hochhäuser entstehen. Kostenpunkt: 548 Millionen Euro. (sd)