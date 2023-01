Es quietscht und ächzt, wenn Züge die Kurve vor dem Bahnhof Altona passieren. Grund dafür ist ein Bahnviadukt, das aufgrund seines baulichen Zustandes nur sehr langsam befahren werden darf – von Anwohnern liebevoll auch „Quietschkurve“ genannt. Eigentlich soll dieses hundertjährige Bauwerk abgerissen werden, jetzt gibt es neue Pläne. Könnte daraus künftig eine Promenade werden?

Die Vision: Eine Umgestaltung im Stil der New Yorker „High-Line“. Dabei handelt handelt es sich um eine zwei Kilometer lange und sieben Meter über dem Boden liegende ehemalige Gütertrasse im Westen von Manhattan. Diese wurde aufwändig von 2006 bis 2019 zu einer Parkanlage, dem High-Line-Park, umgebaut. Inzwischen ist die grüne Achse mitten in der Metropole zu einer beliebten Touristenattraktion geworden.

„Als ich in Altona im Park saß und das Bauwerk betrachtete, hab ich mich gefragt: Was wäre, wenn es da bleibt?“, erzählt Christian Trede von den Altonaer Grünen im Gespräch mit der MOPO. Die aktuellen Plänen sehen vor, nach der Verlegung des Fernbahnhofs zum Diebsteich die Bebauung des neuen Quartiers Mitte Altona nach Westen fortzusetzen und den größten Teil der Fläche zu überbauen. Als sicher galt zudem: Das alte Bahnviadukt wird dabei abgerissen.

Das hundert Jahre alte Bahnviadukt in Altona soll künftig abgerissen werden. Florian Quandt

Am Donnerstag brachten die Grünen den Antrag in die Bezirksversammlung ein, vor dem Abriss noch einmal eine mögliche andere Zukunft für das Bauwerk zu prüfen. „Dafür muss erst einmal geklärt werden, wie der aktuelle Zustand ist“, erklärt Bauexperte Trede. „Dann kann entschieden werden, ob dort vielleicht eines Tages Fußgänger unterwegs sein können. Dazu müsste dann zum Beispiel auch ein Sicherheitsgeländer befestigt werden.“

Der Grünen-Politiker bringt zudem einen Workshop ins Spiel, bei dem die Altonaer Ideen für das Bahnviadukt entwickeln können. „Danach könnte dann ein Architekturwettbewerb folgen“, sagt er. Außerdem soll geprüft werden, ob das Viadukt aus dem Eigentum der Bahn an die Stadt Hamburg übertragen werden kann.

Mehr Grün in der Stadt: Von 2006 bis 2019 wurde die Gütertrasse in New York zum Park umgebaut. Imago