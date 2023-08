Großauftrag für Hamburger Windkraft-Firma

Der Windanlagenbauer Nordex hat den Zuschlag zur Lieferung der Turbinen für den kanadischen Windpark „Forty Mile“ in der Provinz Alberta erhalten. Der Auftrag umfasse 49 Turbinen mit einer Leistung von je 5,7 Megawatt, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte.

Mit einer Leistung von insgesamt knapp 280 Megawatt werde dies der größte Windpark des zum spanischen Nordex-Großaktionär Acconia gehörenden Unternehmens Acciona Energia in Nordamerika sein, hieß es. Er soll im ersten Quartal 2025 fertig sein.

Nordex erwartet steigende Nachfrage in Nordamerika

Nordex hatte zuletzt mit einem stärkeren Neugeschäft in der zweiten Jahreshälfte gerechnet, nachdem das Unternehmen im ersten Halbjahr weniger Aufträge eingeworben hatte. Dabei hatte der Windanlagenbauer vor allem auf eine zu erwartende höhere Nachfrage aus Nordamerika verwiesen.

In der ersten Jahreshälfte hatte Nordex dabei einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 0,89 Millionen Euro je Megawatt erzielt. Die Branche leidet derzeit unter Lieferkettenproblemen und gestiegenen Kosten, was bereits geschlossene Verträge unrentabel macht, sollten Nachverhandlungen nicht möglich sein. (dpa)