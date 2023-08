So will Hamburg einen ungewöhnlichen Weltrekord schaffen

In Hamburg sollen sich am Samstag für einen Weltrekordversuch mindestens 998 Menschen in den berühmten Zauberlehrling Harry Potter verwandeln.

Damit das Rekord-Institut für Deutschland (RID) die angestrebte Bestmarke beurkunden kann, müssen sie – ausgestattet mit schwarzem Umgang, Narbe und Brille – zum Rathausmarkt kommen.

Harry Potter: Erster deutscher Band wird 25 Jahre

Das Ganze ist Teil der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum des ersten Harry-Potter-Bandes in Deutschland. „Schwingt euch auf die Besen und kommt am 26. August zum Rathausmarkt, um Teil des Weltrekords zu werden”, forderten die Veranstalter die Fans der siebenteiligen Romanreihe von Joanne K. Rowling auf.

Bei der Jubiläumsveranstaltung werden zudem Darstellerinnen und Darsteller des Hamburger Theaterstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind” zu sehen sein. Und Rufus Beck, Sprecher der „Harry Potter”-Hörbücher, soll bei dem Fest lesen. (dpa/ncd)