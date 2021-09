Zu Besuch im Hamburger Hafen: Das größte Containerschiff der Welt, die „Ever Ace“ der taiwanesischen Reederei „Evergreen“, hat am Mittwoch gegen 19 Uhr am Burchardkai festgemacht.

Zum ersten Mal besucht die „Ever Ace“ die Hansestadt. Das Schiff gilt als größtes Containerschiff der Welt und bietet bei einer Länge von 400 Metern Platz für 23.992 Container.

Der grüne Riese hält damit den Weltrekord und kann mehr Container aufnehmen als die „HMM Algeciras“, die Hamburg 2020 das erste Mal angelaufen hatte. Der Rekord wird wohl aber von kurzer Dauer sein, denn im kommenden Jahr sollen Schiffe aus China mit einer Ladekapazität von mehr als 24.000 Containern fertig gebaut werden.

Das Containerschiff, das bis zu 200.000 Tonnen Last aufnehmen kann, wird bis zum 11. September in Hamburg bleiben. Den besten Blick auf den Giganten sollten Schiff-Spotter am Elbstrand, in Finkenwerder oder von den Hafenfähren aus haben. Am Samstag wird das Schiff den Hafen gegen 2 Uhr nachts wieder verlassen. (mp/jw)