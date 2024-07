Graue Suppe statt Sommer: Bleibt das jetzt so?

Herbst-Blues im Hochsommer: Nach ein paar sonnig-warmen Tagen hat sich in Hamburg das Schietwetter wieder breit gemacht. Wie lange bleibt die graue Suppe am Himmel mit Dauerregen und kühlen Temperaturen noch?

Am Montagnachmittag bleibt es erstmal weiterhin stark bewölkt mit Schauern oder schauerartigem Regen sowie vereinzelten Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Die Höchstwerte bleiben herbstlich kühl bei 19 Grad in Hamburg. Der schwache bis mäßige Wind kann in Schauernähe böig werden.

In der Nacht lockert die Bewölkung etwas auf, bis später erneut schauerartiger Regen heranzieht. Tiefstwerte: elf bis 14 Grad.

Wetter in Hamburg: So lange bleibt es grau und trübe

Am Dienstag ist das Hamburger Wetter wie am Vortag. In der Nacht zum Mittwoch dürfte es aber trocken bleiben. Tiefstwerte: um 13 Grad.

Auch am Mittwoch und Donnerstag bleibt es unverändert grau und trübe. Die Temperaturen sinken aber ein wenig – wärmer als 18 Grad soll es laut DWD nicht werden. Dazu kommen vereinzelte Gewitter. Der gefühlte Herbst wird es sich also noch eine Weile hier bequem machen. (mp)