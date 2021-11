Burlesque-Star Belle la Donna lässt die Korken knallen

Happy Birthday, Belle! Am Donnerstagabend wurde die Hein-Hoyer-Straße zum glitzernden Party-Hotspot auf dem Kiez, denn Burlesque-Queen Belle la Donna feierte fünfjähriges Jubiläum ihres Friseursalons „Stand by Me“. In ihrem Retro-Salon funkelten Freunde, Weggefährten und Prominenz um die Wette.

In ihren heiligen Hallen werden Frauen zu Retro-Diven und Männer kriegen einen spektakulären Rockabilly-Chic verpasst: Das, was Belle la Donna seit fünf Jahren jeden Tag zaubert, ist ohne Weiteres als Kunst zu bezeichnen. Das Schminken, Frisieren und Verwandeln ist harte Arbeit und deswegen hatte es die Burlesque-Queen mehr als verdient, sich und ihren Salon einmal so richtig zu feiern.

Mignon Kowolik, Belle la Donna und Michel Ruge (v.l.)

Belle la Donna feiert fünfjähriges Jubiläum in der Hein-Hoyer-Straße

Und im „Stand by Me“ trällert die Chefin auch noch selber! Belle la Donna überraschte ihre Gäste mit einer Cover-Version von – na, klar – „Stand by Me“ von Ben K. King. Betty Kupsa, Chefin vom legendären „Chug Club“, kümmerte sich mit ihrer mobilen Bar darum, dass keiner verdursten musste. Auch Kult-Sänger Bernd Begemann kam mit seiner Gitarre um die Ecke und sang einige Lieder.

„Ich bin super froh, dass viele heute gekommen sind! Und ich bin auch ein wenig stolz auf mich, dass Stand by Me so gut durch die aktuelle Coronakrise gekommen ist. In den `Heiligen Hallen´, so heißt es hier, ist jeder willkommen und genau das macht es hier aus“, sagte die Gastgeberin und feierte mit ihren Gästen, unter ihnen Autor und Kiez-Legende Michel Ruge, Moderatorin und Sexualexpertin Mignon Kowollik und Dragqueen Vanity Trash von der Olivia Jones Familie bis in die frühen Morgenstunden. Auf die nächsten Jahre Retro-Glam und Glitzer für den Kiez! (alp)