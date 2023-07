G+J-Ausverkauf: RTL gibt traditionsreiches Hamburger Magazin ab

Nach monatelanger Suche hat RTL für das erste Magazin aus dem umfangreichen Erbe von Gruner + Jahr eine:n Käufer:in gefunden. Für das Wissensmagazin „P.M.“ und dessen Ableger geht es schon in wenigen Wochen mit neuen Eigentümer:innen weiter. Ob die Redaktion in Hamburg eine Zukunft hat, ist noch nicht geklärt.

Schon zum 1. August 2023 soll der Verkauf der „P.M.“-Familie an das Münchener Verlagshaus GeraNova Bruckmann erfolgen. Das gab RTL am Montag in Köln bekannt. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Zunächst müsse allerdings noch die zuständige österreichische Kartellbehörde zustimmen.

RTL verkauft P.M.-Magazine an GeraNova Bruckmann

„Bei der Suche nach einem neuen Eigentümer für ,P.M.‘ haben wir sehr genau geprüft, wer die Marke erfolgreich in die Zukunft führen kann. Dabei hat uns GeraNova Bruckmann besonders überzeugt. Das Verlagshaus ist unser Wunschkandidat für die Fortführung der „P.M.‘-Erfolgsgeschichte, und wir wissen das Magazin und seine Mitarbeitenden in den allerbesten Händen“, sagte G+J-Geschäftsführer Bernd Hellermann.

Für Clemens Schüssler, Verleger von GeraNova Bruckmann, ist der Einkauf ein „klares Bekenntnis zu Print“. „Zusammen mit den kompetenten redaktionellen Mitarbeitenden von Gruner + Jahr möchten wir den Marken bei uns eine sichere Zukunft geben und die digitalen Angebote weiter ausbauen.“

„P.M.“ erscheint seit 1978, bis 2014 hatte die Redaktion ihren Sitz in München. Ob es für die Mitarbeiter:innen dorthin nun wieder zurückgeht, ließ die Pressemitteilung offen. GeraNova Bruckmann erwerbe „als neuer Herausgeber die Titel ,P.M.‘, ,P.M. History‘, ,P.M. Schneller Schlau‘ und ,P.M. Logik Trainer‘, außerdem die zugehörigen digitalen Produkte sowie die Markenrechte“, hieß es darin.