Gipfel verschoben: Warum Hamburg erst später Biden und Macron empfängt

Die erste Hamburger Nachhaltigkeitskonzerenz (Hamburger Sustainability Conference) sollte eigentlich im Juni in der Hansestadt stattfinden. Doch nun wurde die Konferenz verschoben – die Polizei dürfte das freuen.

Die erste Hamburger Sustainability Conference (HSC) wird am 7. und 8. Oktober 2024 in der Handelskammer Hamburg stattfinden. Auf diesen Termin haben sich die Initiatoren der Konferenz, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die Stadt und die Michael Otto Stiftung, am Montag geeinigt.

Hamburg wird Schauplatz der Nachhaltigkeit

Die HSC soll ein Forum für den Austausch von Ideen und Erfahrungen zur Umsetzung der politischen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen bieten, die im September in New York verabschiedet werden sollen.

Ursprünglich war das Treffen für Juni geplant, musste aber wegen der Fußball-Europameisterschaft verschoben werden. Vor und nach der Nachhaltigkeitskonferenz hätten zwei Spiele im Hamburger Volksparkstadion gelegen, wie das „Abendblatt“ zuerst berichtete. Die Sicherheit der Konferenzteilnehmer und der Fußballfans zu gewährleisten, sei mit Blick auf die Personalsituation bei Landes- und Bundespolizei nicht umsetzbar, heißt es vom Senat.

Das könnte Sie auch interessieren: So lernen Kids aus benachteiligten Vierteln Nachhaltigkeit

Zu den Gästen der Konferenz sollen unter anderem der US-Präsident Joe Biden, der britische Premierminister Rishi Sunak, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kanzler Olaf Scholz gehören. (vd)