Gigantischer Umbau: So sieht Hamburgs „Straße der Zukunft“ jetzt aus

Seit knapp einem Jahr hat sich die Königstraße in Altona-Altstadt in eine riesige Baustelle verwandelt. Jetzt ist der erste Abschnitt offiziell fertiggestellt. Was ist bis jetzt sichtbar von der versprochenen „Straße der Zukunft“ – und wie lange dauern die Bauarbeiten noch an?

Zwischen Max-Brauer-Allee und Reeperbahn gelegen verbindet die Königstraße die Stadtteile Altona-Altstadt und St. Pauli miteinander. Seit etwa einem Jahr mussten sich Fußgänger, Auto- und Radfahrer allerdings ihren Weg durch viele Baufelder bahnen: Mal gab es eine Einbahnstraße, mal waren die Gehwege unpassierbar, mal die Eingänge zu den Nebenstraßen gesperrt.

Hamburg: Königstraße wird zur „Straße der Zukunft“

Jetzt wurde der erste Abschnitt von der Max-Brauer-Allee bis zur Kreuzung Mörkenstraße offiziell fertiggestellt. Das bedeutet: Die teils schon im Jahr 2021 auf früheren Parkplätzen eingerichteten Radwege wurden jetzt zusätzlich mit Barrieren von den Autos getrennt ist. Das soll laut Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) die Sicherheit erhöhen. Die Fahrbahn selbst wurde saniert, genauso wie die jetzt 2,65 Meter breiten Gehwege.

Von den Veränderungen sollen laut der Verkehrsbehörde mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler des zukünftigen Schulcampus Struenseestraße profitieren. Dort entstehen drei Schulen und ein Jugendclub.

Dazu kommt die sogenannte „blau-grüne Infrastruktur“, die bereits an einigen Stellen sichtbar wird und die gemeinsam mit der Forschungsgruppe „BlueGreenStreets“ der HafenCity Universität (HCU) entwickelt wurde. Dazu zählen die zwischen Radfahrern und Fußgängern angelegten Grünstreifen mit Bäumen. „Erstens helfen die Grünflächen, dass nicht mehr so viel Niederschlag von den Flächen abfließt. Daraus entsteht ein natürlicher Wasserkreislauf und auch Schutz bei Starkregen“, erklärte HCU-Professor Wolfgang Dickhaut. „Zweitens spenden Bäume Schatten und entwickeln Verdunstungskühle. Drittens steigern diese Maßnahmen natürlich die Aufenthaltsqualität.“

Bis Ende 2024 wird an der Königstraße noch gebaut

Bis die neu gepflanzten Bäume soweit gewachsen sind, dass sie tatsächlich Schatten bieten, könnte es aber noch ein bisschen dauern. Insgesamt werden auf der gesamten Königstraße 18 Bäume gefällt und 47 nachgepflanzt, sodass nach den Arbeiten 123 Bäume an der Straße stehen werden.

Auf dem zweiten Abschnitt bis zur Kreuzung Holstenstraße/Reeperbahn wird nach Angaben der Behörde noch bis Ende des Jahres gewerkelt. Auch dort entstehen abgetrennte Rad- und Gehwege mit Bäumen und Grünflächen, sodass insgesamt 1600 Quadratmeter entsiegelt werden.