Giftalgen: Hamburger Badesee nach nur vier Wochen erneut gesperrt

Vorsicht, Gesundheitsgefahr: Der Eichbaumsee im Hamburger Südosten war seit gerade mal vier Wochen wieder zum Baden freigegeben – nun hat der Bezirk Bergedorf ihn am Dienstag erneut gesperrt. Grund dafür ist das alte Problem: giftige Blaualgen.

Laut Bezirksamt Bergedorf wurde in dem See in Allermöhe ein Befall mit Cyanobakterien, wie die Blaualge offiziell genannt wird, nachgewiesen. Der Wert liege über der Alarmstufe des Umweltbundesamtes, die ein Badeverbot nötig mache.

Die Mikroorganismen bilden bei massenhafter Entwicklung grüne bis blaugrüne Schlieren im Wasser – und giftige Stoffe. Für Badende können diese Gifte vor allem dann schädlich sein, wenn sie Wasser schlucken. Mögliche Symptome bei Kontakt mit Blaualgen: Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Hautreizungen, gerötete Augen, Atemnot.

Hamburg: Eichbaumsee wieder für Badegäste gesperrt

Auch Hunde sollten nicht mehr ins Wasser gehen oder davon trinken. Wie lange die Sperre gelten wird, ist noch nicht abzusehen.

Seit 2007 war der Eichbaumsee zwischen Moorfleeter Deich und Dove-Elbe gesperrt: Keine der angewandten Methoden hatte es vermocht, die Blaualgen-Plage einzudämmen. Im Mai 2023 dann wurde eine Badestelle feierlich wiedereröffnet. (mp)