Gewitter, Starkregen und Sturm: Der Mai verabschiedet sich ungemütlich

Es soll nass und stürmisch bleiben in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Starker Regen und Gewitter sind in vielen Landesteilen zu erwarten.

Besserung ist vorerst nicht in Sicht: Am Mittwoch ist im Norden weiterhin mit viel Regen, Wind und Gewittern zu rechnen. Schon am Morgen soll es bedeckt und regnerisch sein, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Laufe des Tages soll der Nieselregen in stärkere Schauer und Gewitter übergehen.

Wetter: Gewitter auch am Donnerstag

Vor allem von der Nordsee her seien stürmische Böen mit Windgeschwindigkeiten von 50 bis 70 Kilometern pro Stunde und starker Regen mit Niederschlägen von um die 15 Liter pro Quadratmeter pro Stunde zu erwarten. In Mecklenburg-Vorpommern sei kleinkörniger Hagel möglich. Die Temperaturen bewegen sich zwischen maximal 17 bis 23 Grad. Zum Abend hin soll sich der Voraussage zufolge das Wetter beruhigen.

Das könnte Sie auch interessieren: Flughafen Hamburg: Billigflieger bringt Ziele für Winterfans und -muffel zurück

In der Nacht zum Donnerstag soll es weiterhin Schauer geben, örtlich aber zunehmend aufklaren, vor allem in Nordseenähe. In Mecklenburg-Vorpommern könne es nachts neblig werden mit Sichtweiten unter 150 Metern, hieß es. Tagsüber am Donnerstag seien wieder Schauer und Gewitter zu erwarten. (dpa/mp)