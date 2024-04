Gewitter, Regen – und zwischendurch 24 Grad: Wetter-Wundertüte für das Wochenende

Der April macht seinem Ruf in den kommenden Tagen in Hamburg alle Ehre: heiter, verregnet, kühl, sommerlich warm – in der Wetter-Wundertüte ist am Wochenende alles drin, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Der heutige Donnerstag bleibt so bewölkt und regnerisch, wie er begonnen hat. Die Temperaturen klettern in Hamburg auf bestenfalls 14 Grad. Erst in der Nacht ziehen die Regenwolken allmählich ab. Dann sinken die Tiefstwerte auf sechs bis acht Grad.

Der Freitag beginnt stark bewölkt bis bedeckt, später zieht ein Regengebiet heran. Vereinzelt sind Gewitter möglich. Die Temperaturen in Hamburg gehen mit 18 Grad aber deutlich in Richtung Frühsommer. Allerdings weht ein teils frischer Wind.

Durchwachsenes Wetter in Hamburg am Wochenende

In der Nacht zum Samstag bleibt es wolkig und regnerisch. Die Tiefstwerte liegen bei milden zehn Grad.

Am Samstag wird es in Hamburg und dem südlichen Schleswig-Holstein endlich trocken und zeitweise heiter. Bis zu 24 Grad sind in Hamburg möglich. Zusammen mit dem schwachen Wind verspricht das T-Shirt-Wetter.

Hamburg: T-Shirt-Wetter wechselt sich mit Regen ab

Der Vorgeschmack auf den Sommer wird allerdings kurz unterbrochen: In der Nacht zum Sonntag zieht bei Tiefsttemperaturen von zehn bis 14 Grad kompakte Bewölkung auf. Im Nordwesten Schleswig-Holsteins fällt dann schon wieder Regen, der am Sonntagmorgen auch Hamburg erreicht.

Im Tagesverlauf soll sich die Bewölkung zögernd auflockern, es soll trocken bleiben. Höchstwerte um die 20 Grad an der Elbe bei schwachem bis mäßigem Südwestwind. Nachts fällt ab und zu Regen. (mp)