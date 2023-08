Gewitter, dicker Hagel und „vereinzelt Tornados“: Beim Wetter ist heute alles möglich

Über Deutschland braut sich eine düstere Wetterlage zusammen, bei der am Freitag vieles möglich ist. In einem breiten Streifen vom Nordwesten bis in den Nordosten Deutschlands können laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Gewitter, heftiger Starkregen und vereinzelt sogar Tornados auftreten – auch in Hamburg. Warum bisher aber noch nicht akut gewarnt wird und was sonst noch vom Himmel kommen kann.

„Von Südwesten aufkommende Gewitter, dabei örtlich heftiger Starkregen über 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit”, schreibt der DWD in einer Vorabmeldung. Dazu können schwere Sturmböen um 90 km/h (Windstärke 10), vereinzelt orkanartige Böen bis 110 km/h (Windstärke 11) auftreten und Hagelkörner mit um die 2 Zentimeter Korndurchmesser. Auch sind Tornados vereinzelt „nicht ausgeschlossen”.

Starkregen und Tornados in Hamburg möglich

Klingt nach einem Unwetter, dass es in sich hat. Auf Nachfrage beim DWD erklärt ein Experte, dass eine Vorabmeldung aber noch nicht automatisch eine Unwetterwarnung ist. Dies seien lediglich Ereignisse, die bei der aktuellen Wetterlage vorkommen könnten. Tornados seien zum Beispiel sehr unwahrscheinlich in Hamburg.

Wenn sich akuter eine Unwetterlage abzeichne, werde aber auch eine Warnung herausgegeben. Der DWD rät daher, die weiteren Wettervorhersagen am Freitag mit Aufmerksamkeit zu verfolgen. (abu)