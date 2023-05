Tickets zu gewinnen für das Food Innovation Camp in Hamburg!

Jede Menge Start Ups aus der Food-Szene, Spitzenköche und -köchinnen, Promis und Politiker – und eine spektakuläre Showküche auf der Dachterrasse: Am 22. Mai von 9 bis 20 Uhr findet das 5. Food Innovation Camp (FIC) in der Handelskammer am Adolphsplatz 1 (Altstadt) statt. Und das Beste: Die MOPO verlost 5×2 Tickets (Preise ab 37,54 Euro). Die Gewinner erwartet ein Tag voller innovativer Food-Inspirationen und toller Vorträge.

Fisch aus Pflanzen, nachhaltiger Kapselkaffee oder der erste Drink mit flüssigem Mohn: Einer der Höhepunkte beim FIC wird wieder die Pitch Bühne sein. Ab 10.30 Uhr stellen rund 40 Food-Startups sich und ihre Produkte prominent besetzten Jurys und dem Publikum vor. An der FIC Show Bar können Besucherinnen und Besucher die innovativen Getränke der Start Ups gleich genießen und sich von talentierten Barkeepern inspirieren lassen. Das Angebot reicht von exquisitem Rum bis hin zu erfrischenden Likören.

Food Innovation Camp für Start Ups und Entscheider

Top-Entscheider aus Handel, Gastronomie, Investment und Politik berichten außerdem über spannende Branchen-Themen. Die frühere grüne Bundeslandwirtschaftsministerin Renate Künast etwa spricht über „Ernährung, die krank macht“. Es geht auch um Food Technologie in Europa und der Hamburger TV-Koch und Buchautor Christian Rach befasst sich auf dem Podium mit der Frage „Wie bringt man die breite Bevölkerung auf den nachhaltigen Geschmack?“

So nimmst du am Gewinnspiel teil

Wer zwei Tickets gewinnen will, schreibe bitte eine E-Mail an gewinn@mopo.de. Betreff: Food Innovation Camp. Einsendeschluss ist der 20. Mai um 24 Uhr. Unter allen Einsendungen wird der Gewinn am 21. Mai ausgelost. Gewinner und Gewinnerinnen benachrichtigen wir per E-Mail. Unsere allgemeinen Gewinnspiel-AGB sind hier zu finden. Viel Erfolg!