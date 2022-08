Gewerbesteuereinnahmen auf Rekordhoch – nur in Hamburg nicht!

Überall in Deutschland steigen die Einnahmen durch die Gewerbesteuer aus dem Jahr 2021 auf ein Rekordhoch. Nur Hamburg bleibt mit einem Minus unter dem Aufkommen von 2019.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer betrugen in Deutschland im vergangenen Jahr 61,1 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr sind das 15,8 Milliarden Euro mehr – das entspricht einem Plus von fast 35 Prozent. Das teilt das Statistische Bundesamt am heutigen Montag mit.

Alle Bundesländer verzeichnen laut den Statistikern aus Wiesbaden größere Gewerbesteuereinnahmen als im ersten Corona-Jahr 2020. Auch im Vergleich zu 2019 haben alle Bundesländer ihre Einnahmen durch die Gewerbesteuer erhöht – außer Hamburg. Hier bleiben die Einnahmen mit einem Minus von 3,1 Prozent unter den Aufkommen von 2019. (elu)