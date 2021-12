Weil sie Getränkelieferungen im Wert von etwa 300.000 Euro gestohlen haben sollen, ermittelt die Polizei gegen zwei Mitarbeiter eines Marktes in Duvenstedt. Die 31 und 35 Jahre alten Männer werden verdächtigt, über einen Zeitraum von sieben Monaten große Mengen von angelieferten Getränken illegal abtransportiert zu haben.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der die Revisionsabteilung der Einzelhandelskette aufgrund mehrerer Unstimmigkeiten zunächst interne Ermittlungen aufgenommen und war den beiden Angestellten in deren Verlauf auf die Schliche gekommen. Am Donnerstag wurde Anzeige gegen die beiden erstattet.

Hamburg: Getränke für 300.000 Euro gestohlen

Beide Mitarbeiter stehen im Verdacht, ordnungsgemäß über das elektronische System bestellte und quittierte Getränkelieferungen nicht komplett eingelagert zu haben. Vielmehr sollen größere Mengen über einen Zeitraum von gut sieben Monaten von zurzeit unbekannten Mittätern noch an der Laderampe in Empfang genommen und abtransportiert worden sein.

Die Kripobeamten ermitteln nun wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Diebstahls gegen die beiden Männer. Zudem werde nach den gestohlenen Getränken sowie möglichen noch unbekannten Mittätern gesucht.