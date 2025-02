Pädophiler Erzieher muss fünfeinhalb Jahre in den Knast

Rene P. war der Bezugserzieher des kleinen Mädchens, es hatte ihm vertraut. Das nutzte der Pädophile knallhart aus. Vier Mal soll der Mann sich über das Mädchen hergemacht haben. Er vertraute offenbar darauf, dass niemand sein widerliches Treiben im sogenannten Schmetterlingsraum in einer Kita in Lohbrügge stören würde. Jetzt fiel das Urteil des Hamburger Landgerichts gegen den 31-Jährigen.

Fünfeinhalb Jahre wird Rene P. weggeschlossen sein – verurteilt wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen in vier Fällen. So lautete das Urteil am Dienstag vor dem Hamburger Landgericht.

„Beischlafähnliche Handlungen“ mit Kind

Das war passiert: In einer Kita in Lohbrügge soll P. zwischen Juni und August 2024 im sogenannten „Schmetterlingsraum“ ein fünf- und später sechsjähriges Mädchen sexuell missbraucht haben, als er mit dem Kind alleine war. Er soll „beischlafähnliche sexuelle Handlungen“ an ihr vorgenommen haben – so stand es in der Anklageschrift.

Der Pädophile hatte sich – unter Ausschluss der Öffentlichkeit – klar geständig eingelassen, so musste das missbrauchte Mädchen wenigstens nicht vor Gericht erscheinen. Er zeigte sich therapiewillig, wird langfristig vermutlich in die sozialtherapeutische Anstalt in Fuhlsbüttel verlegt werden.

Gegen Rene P. wurde bereits 2021 ermittelt

Pikant: Im Jahr 2021 hatte die Staatsanwaltschaft Lübeck bereits ein Verfahren gegen Rene P. wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen eingeleitet. Damals war er im Bereich Lübeck als Erzieher tätig. Das Verfahren wurde wegen nicht hinreichenden Tatverdachts eingestellt.

Anfang des Jahres war in Hamburg ein weiterer Fall von Kindesmissbrauch in einer Hamburger Kita bekannt geworden: Ein 16-jähriger FSJler soll mehrere Kinder in der „Wabe“-Kita in Rahlstedt geschlagen, geküsst und im Intimbereich angefasst haben. Eltern waren auf die Übergriffe aufmerksam geworden, weil ihre Kinder zu Hause Verstörendes über den Beschuldigten erzählt hatten.