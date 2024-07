Mit „größter Besorgnis, Empörung und Verzweiflung“ haben die Eltern der Kita „Zu den 12 Aposteln“ ihren Brandbrief verfasst. Grund: Ausgerechnet in der „Sternchengruppe“, in der speziell Kinder mit Behinderungen und Entwicklungsstörungen betreut werden, haben zwei Pädagoginnen gekündigt und nun kommt es immer wieder zu kurzfristigen Schließungen – was berufstätige Eltern vor Riesenhürden stellt. Besonders harte Vorwürfe erheben die Eltern gegen den kirchlichen Träger, der ihnen in einer ohnehin schwierigen Lage noch weitere Bürden auflade. Was ist da los?