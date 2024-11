Müllabfuhr blockiert Straße: BMW-Fahrer soll Mitarbeiter angefahren haben

Am Montag steht ein 39 Jahre alter BMW-Fahrer vor dem Amtsgericht Altona, weil er sich dermaßen über die Müllabfuhr geärgert haben soll, dass er laut Anklage einen Mitarbeiter der Stadtreinigung erst bespuckte und beleidigte und den Mann dann mit seinem Fahrzeug anfuhr.

Aus Verärgerung über einen Müllwagen der Hamburger Stadtreinigung, der die Regerstraße (Bahrenfeld) blockierte, soll er der Angeklagte am 5. Januar 2023 mit seinem BMW beim Überholen einen auf der Straße stehenden Mitarbeiter der Müllabfuhr touchiert haben.

Prozess in Hamburg: Müllmann bespuckt und angefahren

Sodann soll er den Mann auch noch als „Idioten“ beschimpft, angespuckt und ihn schließlich absichtlich angefahren haben. Der Mitarbeiter der Stadtreinigung fiel daraufhin auf die Motorhaube des BMW und verletzte sich schmerzhaft am Arm.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Autofahrer einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung vor. Der Prozess beginnt am Montag vor dem Amtsgericht Altona.