Messerangriff auf Mitbewohner: „Du bist ein Christ, ich werde dich töten“

In Altona steht ab Montag (10 Uhr) ein Mann vor dem Amtsgericht, der seinem Mitbewohner mit den Worten „Du bist ein Christ, ich werde dich töten!“ gedroht haben soll. Anschließend soll er versucht haben, den Mitbewohner mit einem Messer zu verletzten. Ein Nachbar war dazwischen gegangen.

Der Vorfall ereignete sich in einer Fördern-und-Wohnen-Unterkunft an der Notkestraße in Bahrenfeld. Nachdem der 32-Jährige die Drohung ausgesprochen hatte, so der Vorwurf, legte sich sein Mitbewohner zunächst nichtsahnend schlafen. Währenddessen holte der Verdächtige ein Küchenmesser und näherte sich damit dem Gesicht des Schlafenden.

Der wiederum wachte noch rechtzeitig auf, um den Angeklagten am Handgelenk festzuhalten. Ein Nachbar in der Unterkunft, der die Situation mitbekommen hatte, zog das unverletzte Opfer aus dem Raum. Der 32-Jährige ist angeklagt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. (prei)