Mann versucht Rucksäcke zu klauen – als er scheitert, zieht er seine Hose runter

An den Landungsbrücken ist ein Mann vor eineinhalb Jahren durchgedreht: Er soll zweimal versucht haben Rucksäcke zu klauen. Als er scheiterte, soll er seine Hose heruntergezogen und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Jetzt steht der 30-Jährige vor Gericht.

Das Ganze ereignete sich am 28. Juli 2023 im Bereich der S-Bahn-Station Landungsbrücken. Zunächst soll er an dem Rucksack eines Mannes gezerrt haben, um diesen zu klauen.

Eine Frau bemerkte den Diebstahlversuch und hielt den 30-Jährigen davon ab. Dann soll sich der Angeklagte seine Hose heruntergezogen, sexuelle Handlungen an sich vorgenommen und dabei Blickkontakt zu der Frau gesucht haben.

Hamburg: Mann versucht Rucksäcke zu klauen – und greift Frau an

Kurze Zeit später soll der Mann versucht haben den Rucksack einer anderen Frau zu klauen. Sie bemerkte den Griff von hinten und drehte sich um, woraufhin der Angeklagte der Frau einen Faustschlag gegen den Brustkorb versetzt und anschließend geflüchtet sein soll.

Während der beiden Diebstahlaversuche soll der 30-Jährige ein Taschenmesser griffbereit in seiner Hosentasche gehabt haben. Zwei Zeugen, die den Mann verfolgt hatten, soll er die Waffe gezeigt und Hieb- und Stichbewegungen in deren Richtung ausgeführt haben.

Ab Donnerstag muss er sich nun wegen versuchten Diebstahls mit Waffen in zwei Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit exhibitionistischen Handlungen, vor dem Hamburger Amtsgericht verantworten. Im zweiten Fall kommt zu dem Vorwurf noch vorsätzliche Körperverletzung hinzu. (mp)