Gefesselten Gefangenen verprügelt? Hamburger Polizist vor Gericht

Der Vorwurf wiegt schwer: Ein Polizist wird beschuldigt, einen festgenommenen und gefesselten Mann auf der Polizeiwache mehrmals gestoßen und getreten zu haben. Nun wird der Fall vor Gericht behandelt.

Ein Rückblick: Am Abend des 14. Mai vergangenen Jahres wurde ein Mann – an Händen und Füßen gefesselt – von vier Polizisten in eine Wache in Neugraben-Fischbek getragen. Der Mann sollte festgenommen werden, hatte sich dabei aber so stark gewehrt, dass die Beamten ihn fesselten.

Polizist soll Mann gegen die Stirn getreten haben

Unter den vier Beamten war auch der nun angeklagte Polizeibeamte W. Dem 50-Jährigen wird Körperverletzung und gefährliche Körperverletzung im Amt vorgeworfen.

So soll W. den Kopf des Mannes absichtlich gegen einen Türrahmen gestoßen haben. Außerdem, so die Anklage, habe ihm kurze Zeit später zweimal mit der Schuhspitze gegen die Stirn getreten. Der Geschädigte lag zu der Zeit immer noch gefesselt auf dem Boden. Am Montagmorgen muss sich W. nun vor dem Amtsgericht Harburg verantworten. (mp)