Es war wohl einer der außergewöhnlichsten Gerichtsfälle der vergangenen Jahre: Ein Hamburger Kripobeamter, ausgewiesener Experte für Betrugsmaschen, hatte als „Privatdetektiv im Nebenerwerb“ eine gutgläubige Millionenerbin ausgenommen. 18 Monate Haft auf Bewährung wegen Betruges in einem besonders schweren Fall lautete das Urteil in der ersten Instanz. Das wollte der Ermittler nicht auf sich sitzen lassen und ging in die Berufung. Die Staatsanwaltschaft hingegen fand das Urteil zu milde und focht es ebenfalls an. Nun hat das Landgericht seine Entscheidung verkündet.