Gefängnisstrafe nach brutalem Angriff auf Ex: Frau bekommt neuen Prozess

Eine 41-Jährige wurde wegen eines brutalen Angriffs auf ihren Ex-Freund zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Dagegen legte die Frau Berufung ein. Mit Erfolg.

Am 10. September 2023 lockte die Frau ihren Ex-Freund in einen Hinterhalt. Zusammen mit einem Komplizen traf sie das spätere Opfer gegen drei Uhr morgens unter einem Vorwand am Finkenrieker Hauptdeich in Wilhelmsburg. Dort umarmte sie ihn zunächst und verlangte die Herausgabe seines Handys. Darauf vermutete sie intime Fotos von sich.

Als der Mann das Mobiltelefon herauskramte und auf die Frau zuging, soll sie ihn geschubst haben. Als er ihr daraufhin ins Gesicht schlug, mischte sich der Begleiter der Frau ein. Der Mann, der bereits rechtskräftig verurteilt ist, schlug seinerseits auf den Ex-Freund der Frau ein. Währenddessen holte die Frau aus dessen Auto ein Obstmesser und verletzte den auf dem Boden liegen Mann damit an den Beinen.

Hamburg: Frau, die Ex-Freund in Hinterhalt lockte, bekommt neuen Prozess

Anschließend sollen die beiden das Handy des Opfers nach möglichen intimen Aufnahmen durchsucht und das Gerät anschließend entsorgt haben.

In einem ersten Prozess wurde die Frau vor dem Harburger Amtsgericht zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt. Gegen das Urteil legte sie Berufung an. Mit Erfolg. Am Dienstag (10.30 Uhr) muss sie sich erneut wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung verantworten. Diesmal vor dem Hamburger Landgericht.