Anklage: Frau lässt Ex-Partner verprügeln – und will seine Finger „abstechen“

Brutaler Überfall auf den Ex-Freund: Eine Frau (40) soll ihren früheren Lebensgefährten erst in einen Hinterhalt gelockt und dann zusammen mit einem Komplizen (44) misshandelt haben. Nun muss das Duo sich wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung verantworten.

Laut Anklage hat die Frau ihren Ex-Partner am 10. September 2023 gegen drei Uhr am Morgen unter einem Vorwand in den Finkenrieker Hauptdeich in Wilhelmsburg gelockt. Dort soll sie ihn umarmt und abgelenkt haben, so dass ihr Mitangeklagter den Mann angreifen, ihm gegen den Oberarm treten und ihn so zu Boden bringen konnte.

Handy geklaut – wegen intimer Fotos?

Anschließend sollen beide Angeklagte auf das am Boden liegende Opfer eingetreten und eingeschlagen haben. Zudem soll die Frau ihren Mitangeklagten aufgefordert haben, ihrem Ex die Finger „abzustechen“; als der Mann dies ablehnte, soll sie selbst ein Messer geholt und ihrem früheren Freund drei Schnittverletzungen an den Beinen zugefügt haben.

Anschließend sollen die beiden Angeklagten das Handy des Opfers entwendet, es nach zu löschenden Dateien – höchstwahrscheinlich intime Fotos der Angeklagten – durchsucht und anschließend entsorgt haben. Der Ex-Freund erlitt Schnitte an den Beinen und eine Gesichtsprellung. Der Prozess beginnt am Montag (9 Uhr) vor dem Amtsgericht Harburg.