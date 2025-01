Attacke mit Hackenporsche: Frau greift Feuerwehrmann an – weil sie Aufzug fahren will

Wenn der Hackenporsche zur Waffe wird: Eine Frau soll in Rahlstedt einen Feuerwehrmann mit ihrer Einkaufstasche auf Rädern verletzt haben. Nun steht sie vor dem Amtsgericht Wandsbek.

Der Angeklagten (40) wird tätlicher Angriff auf Rettungskräfte in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen.

Frau wollte sich in Aufzug drängeln

Laut Anklage versuchte sie am Morgen des 14. Juni 2024, sich in einem Haus am Finnmarkring in einen Aufzug zu drängen, obwohl sich darin bereits zwei Feuerwehrleute mit einer erkennbar behandlungsbedürftigen Patientin und einer Begleitperson befanden.

Sie soll ihren Trolley mehrfach gegen die Beine eines Feuerwehrmanns geschleudert haben. Als dieser dann den Hackenporsche aus dem Aufzug beförderte, soll sie ihn gekratzt und ihm mehrfach gegen den Rücken geschlagen haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Ein Toter, Großbrände, Angriffe: So erlebten Hamburgs Retter die Silvesternacht

Der Geschädigte habe blutige Wunden am Arm und Schmerzen davongetragen. Am Freitag steht die Frau vor Gericht.