Frau angegriffen: „Denkst du, ich scheue mich davor, weil du ein Kind im Bauch hast?“

Grausame Attacke auf eine Frau in Bergedorf: Aus Eifersucht soll ein 31-Jähriger einer Schwangeren nicht nur in Gesicht und Bauch geschlagen, sondern sie mit einem Küchenmesser bedroht haben. Jetzt muss er sich vor Gericht verantworten.

Y. wird vorsätzliche Körperverletzung und Bedrohung vorgeworfen. Laut der Staatsanwaltschaft kam es im September 2023 in seiner Wohnung in der Vierlandenstraße in Bergedorf zu einer Auseinandersetzung.

31-Jähriger soll Schwangere geschlagen und bedroht haben

Dabei soll er der werdenden Mutter aus Eifersucht ungefähr 20 bis 30 Mal derartig wuchtig ins Gesicht geschlagen haben, dass ihr Kopf mehrmals gegen die Wand schlug. Dazu soll er ihr mehrfach gegen Bauch, Beine und Hüfte getreten haben. Sie war zu dem Zeitpunkt im fünften Monat schwanger, erlitt ein Loch im Trommelfell mit Hörminderung, ein Hämatom an der rechten Schläfe, eine Lippenschwellung sowie Kratzwunden.

Anschließend soll Y. das Opfer mit einem Küchenmesser bedroht und gesagt haben: „Denkst du, ich scheue mich davor, weil du ein Kind im Bauch hast?“.

Der Prozess beginnt im Amtsgericht Bergedorf am Donnerstag, 5. Dezember um 10 Uhr. (aba)