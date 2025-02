Er stieg über den Balkon ein: Mann soll Tausende Euro bei Einbrüchen erbeutet haben

Ihm wird schwerer Raub und räuberische Erpressung vorgeworfen: Ein 40-Jähriger soll in St. Georg in eine Wohnung eingebrochen, die Bewohner angegriffen und ihnen gedroht haben. Jetzt steht er vor Gericht.

Am 4. Dezember 2022 soll sich die Tat ereignet haben. In der Nacht gelang es dem mutmaßlichen Einbrecher, über eine Balkontür in die Wohnung zu kommen. Als er im Wohnungsflur auf einen Bewohner traf, soll er diesen aufgefordert haben, sich auf den Boden zu legen.

Einbrecher droht Bewohnerin – Anklage!

Der Angeklagte soll von dem Bewohner Bargeld gefordert und Pfefferspray in seine Richtung gesprüht haben. Kurze Zeit später kam eine andere Bewohnerin hinzu. Der Angeklagte soll sie auf den Boden gedrückt und ihr gedroht haben, ihren Kindern etwas anzutun, sollte sie ihm kein Bargeld geben. Insgesamt gaben die beiden Bewohner dem Einbrecher 880 Euro. Der Mann floh daraufhin mit seiner Beute.

Einige Wochen später – am 1. März 2023 – soll der 40-Jährige wieder eine Wohnung eingebrochen sein. In Wandsbek soll er rund 11.500 Euro erbeutet haben, während die beiden Bewohner schliefen. Nun muss sich der Mann am Mittwoch vor dem Hamburger Landgericht verantworten. (mp)