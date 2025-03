An Halloween: 25-Jähriger soll Jugendliche im Auto sexuell genötigt haben

Ein 25-Jähriger soll eine Jugendliche an Halloween im vergangenen Jahr zu sexuellen Handlungen im Auto gezwungen haben. Am Dienstag beginnt vor dem Landgericht Hamburg der Prozess gegen den Tatverdächtigen, wie die Staatsanwaltschaft bekannt gab. Der Angeklagte steht den Angaben zufolge wegen sexueller Nötigung in Tateinheit mit versuchter Nötigung vor Gericht.

Der Mann wird laut Staatsanwaltschaft verdächtigt, die 16-Jährige an Halloween auf der Hamburger Reeperbahn angesprochen und ihr angeboten zu haben, sie mit seinem Wagen nach Hause zu fahren. Während der Autofahrt habe er zunächst versucht, sie zu küssen, was sie abgewehrt habe.

In der Nähe der Landungsbrücken habe er laut Anklage angehalten, sich auf das Mädchen gesetzt und die 16-Jährige gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gezwungen. Zudem habe der 25-Jährige sie mit dem Tod bedroht. Die Jugendliche habe Anzeige erstattet. (dpa/mp)