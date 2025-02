Mit einem alarmierenden Brief hat sich der Elternrat der Grundschule Traberweg in Farmsen-Berne an die Stadt gewandt. Auf die für 250 Kinder ausgelegte Schule gehen inzwischen 334. In Folge mussten unter anderem der Computerraum zum Klassenzimmer umfunktioniert werden und die Sportstunden gekürzt. Die Eltern haben Sorge, dass sich die Lage bald noch deutlich verschärft.