Obdachloser totgeprügelt – Mann (25) muss sich verantworten

Was passierte im Juli in der Obdachlosenunterkunft in der Eiffestraße (Hamm)? Ein damals 24-Jähriger soll einen 43-Jährigen getötet haben. Jetzt beginnt im Landgericht der Gerichtsprozess wegen Totschlags.

Zu der Tat kam es am 3. Juli. Im Bereich der Obdachlosenunterkunft soll der Angeklagte L. seinen Bekannten (43) mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Bewohner fanden den Mann am späten Abend schwer verletzt. Bei dem Angriff, so die Staatsanwaltschaft, verletzte der Angeklagte den Mann so stark, dass dieser zwei Tage später in einem Krankenhaus aufgrund eines Schädel-Hirn-Traumas verstarb.

Angeklagter wurde in Hummelsbüttel gefunden

Der Angeklagte wurde rund drei Wochen nach der Tat in Hummelsbüttel gefunden und festgenommen.

Nun muss sich sich der heute 25-Jährige am Dienstag vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Es sind mehrere Prozesstage geplant.