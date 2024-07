Nach Tötungsdelikt in Hamburg: Tatverdächtiger festgenommen

In einer Obdachlosenunterkunft in Hamm kam es Anfang Juli dieses Jahres zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer der Kontrahenten wurde dabei so schwer verletzt, dass er kurz darauf verstarb. Nun wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich am Abend des 3. Juli in einer Obdachlosenunterkunft an der Eiffestraße. Dort fanden Bewohner gegen 21.50 Uhr einen schwer verletzten Mann (43). Er verstarb kurz darauf in einer Klinik. Die Polizei ermittelte, dass es zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen war, wobei ein 24-Jähriger dem Opfer die tödlichen Verletzungen zugefügt hatte.

Tatverdächtiger in Hummelsbüttel festgenommen

Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen und ging von einem Tötungsdelikt aus. Der Täter war jedoch zunächst unauffindbar. Er wurde schließlich in Hummelsbüttel aufgespürt. Am Dienstagnachmittag wurde er von den Beamten festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht.