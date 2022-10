Gepäck am Flughafen: Nächste Airline bietet Kofferservice an

Mittlerweile bieten elf Fluggesellschaften in Hamburg den Gepäckaufgabe-Service an. Über einen Automaten kann das Gepäck selbst aufgegeben werden. Jeder vierte Passagier nutzt bereits dieses Angebot.

Self-Bag-Drop bietet inzwischen elf Fluggesellschaften am Hamburger Flughafen an. Seit Montag haben jetzt auch Condor-Fluggäste die Wahl, ob sie ihren Koffer vor dem Abflug am Schalter oder am Automaten aufgeben wollen. Jeder vierte Koffer wird bereits an einem der 30 Automaten aufgegeben.

Hamburger Flughafen: Elf Airlines bieten Kofferservice an

Am Self-Bag-Drop Automaten muss nur die Bordkarte eingescannt werden – dann kann der Koffer auf das Band gestellt und der Anhänger gedruckt werden und man muss nicht mehr zum Schalter gehen.

Seit November 2017 gibt es bereits die Self-Service Automaten. Es beteiligen sich bereits Air France, Austrian Airlines, Brussels Airline, Lufthansa, easyJet, Finnair, Eurowings, KLM, SAS Scandinavian Airlines, Swiss und zuletzt dazu gekommen ist Condor. (mp)