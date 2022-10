Eurowings-Piloten streiken: Mehr als 90 Flüge könnten in Hamburg ausfallen

Der Streit um die Arbeitsbedingungen bei Eurowings geht in die nächste Runde: Jetzt hat die Pilotengewerkschaft „Vereinigung Cockpit“ zum Streik an diesem Donnerstag aufgerufen. Auch zahlreiche Flüge am Hamburger Flughafen können betroffen sein.

Die Verhandlungen über den Manteltarifvertrag bei Eurowings seien gescheitert, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. „Zehn Verhandlungsrunden, davon zwei nach dem eindeutigen Signal der Urabstimmung, haben zu keiner nennenswerten Annäherung geführt.“

Eurowings: Piloten zum Streik aufgerufen

Eine zentrale Forderung sei die Entlastung der Mitarbeiter beispielsweise durch eine Verringerung der maximalen Flugdienstzeiten sowie die Erhöhung der Ruhezeiten gewesen.

Nun hat die Gewerkschaft einen 24-stündigen Streik bei der Lufthansa-Tochter angekündigt – von 0 Uhr bis 23.59 Uhr am Donnerstag. Auch Reisende, die über den Hamburger Flughafen fliegen, können betroffen sein. Am 6. Oktober sind jeweils 48 Abflüge und 48 Ankünfte der Airline am Hamburg Airport geplant.

Wie viele Flüge genau ausfielen, hänge noch davon ab, wie gut es der Fluggesellschaft gelinge, Ersatzverbindungen zu organisieren, sagte Cockpit-Sprecher Matthias Baier der „Tagesschau“. (dpa/ncd)