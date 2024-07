Eigentlich sollte die Georg-Elser-Halle oben auf dem Feldstraßen-Bunker schon vor zwei Jahren eröffnen – doch daraus wurde nichts. Jetzt steht ein neuer Eröffnungstermin für die Konzert- und Veranstaltungslocation fest. Die MOPO war vorab da und hat mit dem Betreiber gesprochen. Der verspricht Großes – und kontert Kritik.



Wolf von Waldenfels liegt rauchend auf der Bühne, weit oben über St. Pauli, dort, wo bald Musiker:innen spielen sollen. Sneaker, Anzugshose, aufgeknöpftes Schlabberhemd – und ein breites Grinsen im Gesicht. Ihm ist die Erleichterung anzusehen: „Ich bin froh, dass es hier bald endlich losgehen kann“, sagt er.



Von Waldenfels kann man als Legende der Hamburger Club-Szene bezeichnen: Der 64-Jährige gründete einst das „Phonodrome“, das „Golem“, das „Uebel&Gefährlich“. Jetzt also die Georg-Elser-Halle. Mit Platz für bis zu 2200 Menschen. Sie soll eine Lücke schließen im Hamburger Konzerthallen-Repertoire, zwischen Docks (Kapazität: bis zu 1500 Menschen) und Inselpark-Arena (bis zu 3900 Menschen). Das Interesse aus der Branche an so einem Ort sei groß, sagt von Waldenfels.



Und auch er verspricht Großes: