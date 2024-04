Hamburger Partnerbörse verrät: Diese Gruppen sind besonders einsam

Gerade junge, queere und Menschen mit Migrationshintergrund sind laut einer aktuellen Studie der Hamburger Partnerbörse „Parship” besonders von Einsamkeit betroffen. Die Studie hat auch beleuchtet, welche Gründe dahinter stecken könnten und welche anderen Gruppen sich ebenfalls einsam fühlen.

Gut jeder fünfte Befragte der Generation Z (etwa zwischen 1995 und 2010 geboren) sowie der Millennials (etwa 1980 bis 1995) stufte sich aktuell als einsam ein (jeweils etwa 21 Prozent). Auch Frauen und queere Menschen seien einsamer als der Durchschnitt. Doch sich einsam fühlen und Alleinsein ist nicht zwingend dasselbe, auch Aspekte, wie fehlende tiefgründige Beziehungen und Hoffnungslosigkeit spielen eine Rolle.

Insbesondere junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahren haben laut der Studie das Gefühl, oberflächliche Freundschaften zu führen (46 Prozent), aussichtslos in die Zukunft zu blicken (40 Prozent) und sozial isoliert zu sein (35 Prozent).

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Hamburgs härtestes Pflaster: Alles zur Lage am Hauptbahnhof

– Der Tod baut mit: Wie Arbeiter gefährdet und ausgenutzt werden

– Ein unglaubliches Leben: Jorge González im Interview

– 20 Seiten Sport: Alles zu HSV und FC St. Pauli & Legende Sergej Barbarez im Interview

– 28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag

Überdurchschnittlich einsam fühlten sich unter den Befragten Menschen mit Migrationshintergrund (20 Prozent). Vier von zehn seien fast immer allein (39 Prozent), knapp jeder Dritte empfindet sich als sozial isoliert (31 Prozent), jeder Vierte fühlt sich aktiv von anderen ausgegrenzt (26 Prozent).

Ob die Sozialen Medien einsam machen oder einsame Menschen ihre „Allein-Zeit“ in sozialen Netzwerken verbringen, sei laut „Parship“ schwierig zu ermitteln. 57 Prozent der befragten einsamen Menschen nutzen allerdings täglich Social Media, bei den weniger einsamen sind es nur 40 Prozent. Unter denen, die sich äußerst einsam fühlen, verbringen 18 Prozent sogar mehr als drei Stunden täglich auf sozialen Plattformen, bei den weniger Einsamen weisen hingegen nur 7 Prozent einen so hohen Konsum auf.

Fühlen sich Singles einsamer als Paare?

Trotzdem man sich auch in einer Beziehung einsam fühlen kann, helfe eine Partnerschaft gegen Einsamkeit, so die Studie. Knapp ein Viertel aller befragten Singles (23 Prozent) fühlte sich aktuell einsam. Bei den Liierten seien es hingegen nur halb so viele (12 Prozent).

Das könnte Sie auch interessieren: Sharleen (33) aus Hamburg: Wie die Teufelsdroge mich fast getötet hätte

Bei Männern steige das Einsamkeitsempfinden mit der Dauer des Singel-Daseins, wohingegen es bei Frauen sinke. Gründe für Einsamkeit unter Singles seien häufiges Alleinsein (65 Prozent) und Selbstzweifel: Gut jeder dritte Single traue sich nicht, andere Personen anzusprechen (34 Prozent) oder finde sich selbst nicht interessant genug, um auf andere zuzugehen (31 Prozent).

Für die Studie hat Parship im Februar 2024 gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Innofact AG insgesamt 4098 Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im Alter von 16 bis 79 Jahren zum Thema „Einsamkeit“ befragt.