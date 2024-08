„Geküsst und Lied gewidmet“: Grünen-Fraktionschefin im Robbie-Williams-Glück

Auch gestandene Politikerinnen können zu waschechten Fangirls werden: Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Jennifer Jasberg kämpfte sich beim Robbie Williams Konzert bis in die erste Reihe vor – und das hat sich gelohnt! Vom zweiten Konzerttag erhofft sich die 41-Jährige sogar noch mehr …

Robbie Williams steht vor der Bühne und spricht mit einer Frau aus der ersten Reihe, die sich als „Jenny“ vorstellt. Er nimmt ihre Hand, küsst sie auf die Wange und widmet ihr anschließend den Song „She’s the one“. Die Frau strahlt vor Freude über beide Ohren.

Bei „Jenny“ handelt es sich um niemand Geringeren als die Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft, Jennifer Jasberg. Das scheint dem Superstar allerdings nicht bewusst gewesen zu sein.

Video zeigt Jennifer Jasberg beim Robbie Williams Konzert

Die Hamburger Politikerin teilte in den sozialen Medien stolz ein Video der Szene und schreibt dazu scherzhaft: „Ich kann guten Gewissens in Rente gehen. Was soll jetzt noch kommen?!“

„Ich wollte eigentlich einfach ein Foto davon machen, wie er an mir vorbeigeht. Dann hat er plötzlich meine Hand genommen“, erinnert sich Jasberg.

„Robbie Williams kann das nur noch toppen, wenn er mir seine Handynummer zusteckt“

Bereits zu „Take That“-Zeiten war Jennifer Jasberg großer Robbie Fan. 1997 war sie bei einem der ersten Solokonzerte in der Markthalle in Hammerbrook.

„Die größte Challenge war es in die erste Reihe zu kommen“, erzählt sie gegenüber der MOPO. Dafür ist sie bereits um 12 Uhr vor Ort gewesen und hat dann mehrere Stunden gewartet. Auch am zweiten Konzerttag will sie in Hamburg wieder ganz vorne mit dabei sein. „Heute kann er das eigentlich nur noch toppen, wenn er mir seine Handynummer zusteckt“, sagt Jasberg lachend.

Die Begegnung mit dem Superstar konnte Jennifer Jasberg auch auf X nicht unkommentiert lassen. Inzwischen wurde der Post gelöscht. Screenshot X Die Begegnung mit dem Superstar konnte Jennifer Jasberg auch auf X nicht unkommentiert lassen. Inzwischen wurde der Post gelöscht.

Das könnte Sie auch interessieren: Robbie Williams in Hamburg: Neue Zähne, alter Po und ganz viel Liebe

An solchen Abenden ist die Politikerin eben einfach Jenny, die ein Konzert ihres Lieblingssängers besucht. Als Vorsitzende der Grünen kann sie noch oft genug in Erscheinung treten. Bis zur Rente sind es wohl noch ein paar Jahre – Robbie hin oder her. (zc)