„Geil!“ Weshalb Steffen Henssler von Til Schweiger schwärmt

Das dürfte etwas Balsam für die geschundenen Seele von Til Schweiger sein: Steffen Henssler verfiel in seiner Vox-Show „Grill den Henssler“ in eine regelrechte Schwärmerei über den Schauspieler, der zuletzt stark in die Kritik geraten war. Das lag an dessen an Tochter Luna, die gegen den Hamburger Koch antrat – und an den Pullovern, die Schweiger unter eigener Marke verkauft.

Fernseh-Parodist und „SchleFaZ“ (Die schlechtesten Filme aller Zeiten)-Macher Oliver Kalkofe (58), Moderatorin Kim Fisher (54) und Luna Schweiger stellten sich am Sonntag dem Wettkochen mit Steffen Henssler (51). In der Obhut der 26-Jährigen lag der Hauptgang, inspiriert von ihrer zweiten Heimat Südkalifornien: Enchiladas mit Mole-Huhn, Guacamole und Bohnen-Mais-Salat.

„Grill den Henssler“: Steffen Henssler stärkt Til Schweiger den Rücken

Wobei Luna Schweiger durchaus auch ein Herz für Deutschland hat, wie sie bekannte: „Ich bin mittlerweile eher Deutsch. Das Oktoberfest finde ich megawitzig. Und Weißwurst und Bier!“ In der ersten Aufregung nannte die Schauspielerin ihren Kontrahenten versehentlich Stefan statt Steffen – aber der hatte eh nur Papa Schweiger im Kopf.

Der sei ein „guter Typ“, sagte Henssler, „er bleibt sich treu und scheißt sich nix“. Der 51-Jährige bezeichnete sich als „großer Fan“ der Schweiger-Filme. Angetan haben es Henssler außerdem die Pullover aus Til Schweigers eigener Modekollektion. Fünf Stück habe er davon schon gekauft. „Das sind einfach die geilsten Pullover auf diesem Planeten!“

Das könnte Sie auch interessieren: Til Schweiger spricht erstmals über Alkohol-Vorwürfe: „Bin ein freundlicher Mensch“

Im Frühjahr waren gegenüber Til Schweiger Vorwürfe wegen angeblicher Schikanen und einem „Klima der Angst“ bei den Dreharbeiten zum Film „Manta Manta – zwoter Teil“ laut geworden. Ihn habe das „schwer getroffen“, sagte Schweiger kürzlich dem „Stern“. Zugleich gab der 59-Jährige Probleme mit seinem Alkoholkonsum zu: „Es gab eine Situation, in der ich durch meinen Alkoholkonsum nicht ich selbst war. Aber in dem Moment habe ich das nicht wahrhaben wollen.“ Die Produktionsfirma Constantin Film hatte zuletzt ebenfalls Fehler eingeräumt und angekündigt, die eigenen Arbeitsstandards künftig zu verbessern.

In der zweiten Folge der Herbststaffel sprach Steffen Henssler auch über die Zukunft der Sendung – immerhin hat „Grill den Henssler“ schon zehn Jahre auf dem Buckel. „Zehn Jahre müssen wir jetzt mindestens noch machen“, forderte Moderatorin Laura Wontorra vom Hamburger Spitzenkoch. Von gemeinsamen Auftritten mit Papa Jörg (74) kennt die 34-Jährige das Gefühl, mit älteren Herren auf der Bühne zu stehen, schon. Ob Steffen Henssler das mitmacht? Wohl eher nicht: „Drei, vier gute Jahre habe ich noch in mir“, gab er zu bedenken.