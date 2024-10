Geheimdreh in Hamburger Altenheim: Uschi Glas wird zum Enkeltrick-Opfer

Auf dem Gelände der Seniorenwohnlage in Rissen gibt es hohen Besuch. Schauspiel-Ikone Uschi Glas ist vor Ort, doch nicht für den Eigenbedarf sondern für einen geheimen Filmdreh. Was spielt sich da ab, im Westen Hamburgs?

Das Altenheim am Storchenheimweg in Rissen ist zur Kulisse für eine neue ARD „Feel-Good“-Komödie geworden. Ganz vorne mit dabei: Uschi Glas. Die aus Bayern stammende 80-Jährige spielt die Hauptrolle in „Wir Vier und der Enkeltrick“. So heißt das kommende Werk der Produktionsfirma „Wüste Film“, welches unter der Regie von Mia Sprengler – bekannt unter anderem durch „Tatort: Schattenleben“ (2022) – entsteht.

Obwohl der Film eigentlich in Baden Baden spielt, fanden an mehreren Orten der Hamburger Seniorenanlage Dreharbeiten statt, ob an der Kieskuhle oder im angrenzenden Wald. Die Bewohner:innen der Anlage wurden als Statist:innen sogar mit in die Dreharbeiten einbezogen.

Mit der Macht der Freundschaft werden die Trickbetrüger in die Knie gezwungen

In dem Film beschließt Uschi Glas – in ihrer Rolle als Irene – in eine Senioreneinrichtung zu ziehen, nachdem sie auf einen Enckeltrick hineinfällt. Um ihren Kindern nicht zur Last zu fallen, begibt sie sich in das Altenheim und findet dort neue Freundinnen, die sowohl ihr Leben als auch das Leben der Trickbetrüger völlig auf den Kopf stellen.

Das Drehbuch stammt vom Grimme-Preis nominierten Kai Kreuser. Neben Uschi Glas ist auch eine andere bekannte deutsche Schauspielerin mit dabei: Katharina Thalbach (70).

Fotos der Dreharbeiten zeigen Uschi Glas mit Sonnenbrille und Headset auf einer Liege im Außenbereich des Altersheims am Handy. Wann der Film genau zu sehen sein wird, ist noch unklar. (mp)