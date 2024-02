Hafen, Elphi, Speicherstadt – Hamburg ist einfach filmreif. Fast täglich wird irgendwo gedreht. Aber wo steht eigentlich die Pension Ahab aus der Krimiserie „Nord bei Nordwest“? Und wo ist dieses Polizeirevier im historischen Backsteinhaus zu finden, das häufig in Fernsehfilmen zu sehen ist? Wir sind auf Spurensuche nach beliebten Drehorten gegangen.

Filmreife Brücke

Die Alte Süderelbbrücke in Harburg ist eine perfekte Kulisse und wird oft für Dreharbeiten genutzt. Dann darf die für Autos gesperrte Brücke auch für wilde Verfolgungsjagden genutzt werden. Kurzerhand wird die Brücke auch mal in Filme eingebaut, die gar nicht in Hamburg spielen. Bei „Morden im Norden“ waren die Elbbrücken zu sehen, obwohl die Serie in Lübeck gedreht wird.

Oft in Filmen zu sehen: die Alten Elbbrücken in Harburg Patrick Sun Oft in Filmen zu sehen: die Alten Elbbrücken in Harburg

Vor Gericht

Immer mal wieder spielt auch das Hanseatische Oberlandesgericht mit dem Ziviljustizgebäude und dem Strafjustizgebäude am Sievekingplatz (Neustadt) eine Haupt- oder Nebenrolle. In der ARD-Serie „Die Kanzlei“ stehen die Anwälte Isa von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) auch in der sechsten Staffel, die 2024 ausgestrahlt werden soll, wieder häufig im oder vor dem eindrucksvollen Bauwerk. Auch Udo Lindenberg und Apache 207 standen schon als Angeklagte im Gerichtssaal. Zum Glück aber nur im Video zu ihrem Nr. 1 Hit „Komet“.

Das Strafjustizgbäude des Oberlandesgerichts Hamburg ist ein beliebter Drehort. dpa Das Strafjustizgbäude des Oberlandesgerichts Hamburg ist ein beliebter Drehort.

Terror in der Schanze

Hauptdarsteller Jürgen Vogel muss als LKA-Mann Gabriel Bach einen Terroranschlag auf die Elphi verhindern. Allerdings nur in der sechsteiligen Miniserie „Der Informant“, die jetzt in Hamburg gedreht wurde und im Herbst in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Einige Szenen spielen im Schanzenviertel, andere in der HafenCity.

Dreharbeiten in der Schanze für „Informant“. Die Miniserie mit Jürgen Vogel (v.li), Ivar Wafaei und Elisa Schlott läuft im Herbst 2024 in der ARD Mediathek. Florian Quandt Dreharbeiten in der Schanze für „Informant“. Die Miniserie mit Jürgen Vogel (v.l.), Ivar Wafaei und Elisa Schlott läuft im Herbst 2024 in der ARD-Mediathek.

Schwanitz in Geesthacht

Schwanitz suchen Fans von „Nord bei Nordwest“ auf der Landkarte vergeblich. Der fiktive Ort liegt an der Ostseeküste, irgendwo auf dem Priwall. Gedreht wird aber hauptsächlich in Travemünde, auf Fehmarn und in Geesthacht. Das Hotel zur Post wurde für die Krimi-Serie mit Hinnerk Schönemann als Polizist und Tierarzt in der Hauptrolle in die Dorfkneipe und Pension Ahab verwandelt. Zum letzten Mal spielte das Hotel in der Folge „Kobold Nr. 4“ als Drehort eine Rolle. Das baufällige Gebäude mit Elbblick soll renoviert und wieder als Hotel genutzt werden.

„Nord bei Nordwest“: Das Hotel zur Post in Geesthacht wird zur Pension Ahab Florian Quandt „Nord bei Nordwest“: Das Hotel zur Post in Geesthacht wird zur Pension Ahab

Berlin an der Elbe

Polizeidirektion Berlin, mitten in Hamburg? Für den Film, „Frau im Meer“ mit Heino Ferch wurde der Brandshof 2021 kurzerhand mit einem blauen Polizeischild versehen und an die Spree verlegt. Das architektonisch interessante Kontorhaus an den Elbbrücken in Rothenburgsort wird auch „kleines Chilehaus“ genannt. Der beliebte Drehort erscheint immer wieder in Filmen und Serien und soll in Zukunft auch als Standort für Kunstausstellungen eine Rolle spielen und öffentlich zugänglich sein. Ein anderes beliebtes Film-Polizeirevier ist tatsächlich eines: die historische Hafenpolizeiwache 2 an der Kehrwiederspitze spielt unter anderem in der Serie „Notruf Hafenkante“ eine wichtige Rolle.

Gern als Kulisse genommen: das Kontorhaus Brandshof wird im Film häufig zum Polizeirevier. Anke Geffers Gern als Kulisse genommen: das Kontorhaus Brandshof wird im Film häufig zum Polizeirevier.

Kirche als Kulisse

Bekannt aus den „Pfefferkörnern“ oder dem „Großstadtrevier“: die Flussschifferkirche. Anke Geffers Bekannt aus den „Pfefferkörnern“ oder dem „Großstadtrevier“: die Flussschifferkirche.

Leuchtend blau schaukelt die Flussschifferkirche an der Hohen Brücke im Hafen vor der Speicherstadt und bietet sich als Location für Dreharbeiten geradezu an. Szenen aus dem Großstadtrevier spielen hier, bekannt ist Deutschlands einzige schwimmende Kirche aber vor allem aus der Kinderserie „Die Pfefferkörner“. Die wird seit 1999 vor allem in der Speicherstadt gedreht. Auch das Wasserschloss ist in der Serie – gerade wurde die 20. Staffel abgeschlossen – ein wichtiger Drehort und wurde für die Pfefferkörner zum „Teekontor Krogmann“.