Gegen Wildpinkler: Altona bekommt neue Edel-Toilette

Immun gegen Vandalismus und kostenlos soll sie sein: Der Holstenplatz in Altona hat am Freitag eine neue öffentliche Toilette bekommen. Mit dem stillen Örtchen will die Stadtreinigung Hamburg (SRH) die Hygienesituation vor Ort verbessern.

„Auf dem Holstenplatz schaffen wir mit dieser neuen Toilette eine deutliche Verbesserung der Sauberkeits-Situation“, meint etwa SRH-Geschäftsführer Professor Dr. Rüdiger Siechau. Schon mehr als 130 öffentliche Toiletten betreut die SRH, zu denen das neue stahlgraue Modell nun ebenfalls zählt.

Neue öffentliche Toilette auf dem Holstenplatz

Täglich soll dort gereinigt werden, dabei steht die Einrichtung kostenlos zur Verfügung. Mit der Anlage soll auch das Problem der Wildpinkler auf dem Holstenplatz angegangen werden, wie Bezirksamtsleiterin Altona, Dr. Stefanie von Berg, sagt.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Bei der Planung wurde indes an alles gedacht, was eine moderne Toilette braucht: „Die Anlage ist besonders robust gegen Vandalismus und hat außen einen Trinkwasserspender“, wie Siechau erklärt. Außerdem ist die Toilette gendergerecht und niedrigschwellig konzipiert, wie es die SRH in einer Pressemeldung am Freitag schreibt.

Das könnte Sie auch interessieren: 30-Mio.-Neubau soll Altonas hässliches Zentrum aufwerten

Seit 2017 kümmert sich die SRH um den Bau, die Unterhaltung und den Vertrieb der öffentlichen Toiletten in Hamburg. Die neue Anlage am Holstenplatz wurde dabei aus eigenen Mitteln der SRH finanziert, wie es in der Pressemeldung heißt.

Die Toilette steht südlich des Bahnhofs Holstenstraße gegenüber dem Finanzamt Altona. Die SRH bietet auch eine App an, in der es eine Toilettenfinder-Option für alle gibt, die gerade dringend müssen. (to)