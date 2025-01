Vorsicht, Glatteis! Winterdienst im Großeinsatz – Appell an Hamburger

Vorsicht, Glatteis! Die eisigen Temperaturen sorgen überall in Hamburg für Rutschgefahr. Der Winterdienst der Stadtreinigung ist seit 2 Uhr nachts mit 725 Mitarbeitern und 360 Fahrzeugen im Einsatz.

Die Männer und Frauen in Orange streuen die wichtigen Hauptverkehrsstraßen und Strecken des Buslinienverkehrs. Außerdem die Verbindungsstrecken zwischen diesen Straßen, Radwege, Zebrastreifen sowie Busbuchten und -Haltestellen. Bei den Gehwegen ist die Stadtreinigung nur zuständig, wenn es keine Anlieger gibt.

Stadtreinigung Hamburg warnt vor Glätten – Anlieger müssen Gehwege streuen

Der Einsatz sei notwendig, da es nach einigen frostigen, aber sonnigen Tagen nun wärmer werde und Sprühregen einsetzt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtreinigung. Wenn der Regen auf einen ausgekühlten Boden treffe, führe zu Glätte. Trotz des umfangreichen Einsatzes mahnt die Stadtreinigung Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer zur Vorsicht.

Außerdem erinnert die Stadtreinigung alle Anliegerinnen und Anlieger an ihre Pflicht, die Gehwege vor ihren Haustüren mit Sand zu streuen. Tausalze sind verboten! An Werktagen müsse das Streuen bis 8.30 Uhr erledigt sein. Es gehe darum, „ihre Verantwortung wahrzunehmen und so einen wertvollen Beitrag für die Sicherheit aller zu leisten“. (mp)