Gefangener soll Mithäftling in Santa Fu niedergestochen haben

In der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel ist ein Gefangener niedergestochen worden. Unter Verdacht steht ein Mithäftling. Dieser muss sich jetzt vor Gericht wegen versuchten Mordes verantworten.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft dem 30-Jährigen versuchten Mord aus Heimtücke und gefährliche Körperverletzung vor. Am 24. Februar 2023 soll er zu Beginn der „allgemeinen Freistunde“ nach Türöffnung aus seiner Zelle auf den Flur gestürmt sein.

Santa Fu: Häftling sticht Mitgefangenen nieder – Anklage!

Dort lief zufällig ein Mitgefangener entlang, der in der Gefängnisanstalt als Friseur arbeitet und seit zwei Jahren wegen Drogendelikten hinter Gittern sitzt. Mit einer Schere soll er dem Mann in den Hals gestochen und ihm eine fünf Zentimeter tiefe Stichwunde an der vorderen Seite zugefügt haben. Der Angeklagte sitzt seit 2015 eine Freiheitsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung ab.

Am Freitag muss er sich für den Tatvorwurf vor dem Hamburger Landgericht verantworten. (jek)