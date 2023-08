Hamburgs Justiz macht gerade Schlagzeilen am laufenden Band: Da ist die 38-Jährige, die sieben Monate unschuldig in U-Haft war und in dieser Zeit ihr Baby nicht zu sich holen durfte. Da ist der bizarre Fall einer Frau, die kurz nacheinander zweimal versucht hat, in die JVA Fuhlsbüttel einzubrechen, weil sie zu einem Gefangenen wollte, den es noch dazu dort gar nicht gibt. Und jetzt das: Ein Justizvollzugsbediensteter aus Santa Fu steht im Verdacht, eine Kollegin sexuell belästigt zu haben. Angeblich nicht der erste Übergriff – doch dieses mal scheint er an die Falsche geraten zu sein. Eine ziemlich unfassbare Geschichte.

Hamburgs Justiz macht gerade Schlagzeilen am laufenden Band: Da ist die 38-Jährige, die sieben Monate unschuldig in U-Haft war und in dieser Zeit ihr Baby nicht zu sich holen durfte. Da ist der bizarre Fall einer Frau, die kurz nacheinander zweimal versucht hat, in die JVA Fuhlsbüttel einzubrechen, weil sie zu einem Gefangenen wollte, den es noch dazu dort gar nicht gibt. Und jetzt das: Ein Justizvollzugsbediensteter aus Santa Fu steht im Verdacht, eine Kollegin sexuell belästigt zu haben. Angeblich nicht der erste Übergriff – doch dieses mal scheint er an die Falsche geraten zu sein. Eine ziemlich unfassbare Geschichte.

Den Hinweis darauf erhält die MOPO telefonisch. Die Anruferin, die anonym bleiben möchte (der MOPO ist der Name bekannt), berichtet: „Sie glauben nicht, was da gerade hinter den Gefängnismauern los ist!“ Die Informantin erzählt von einem Justizvollzugsbediensteten, der im Ruf stehen soll, hinter jeder Frau her zu sein. Demnach hätten schon mehrere Kolleginnen negative Erfahrungen mit Robert M. (Name geändert) gemacht.

Der Beschuldigte soll schon häufiger Kolleginnen sexuell belästigt haben

„Jetzt aber ist er an die Falsche geraten“, so die Informantin. Wieder sei Robert M. bei einer Kollegin zu weit gegangen – die habe die Sache nicht auf sich beruhen lassen, sondern sich beschwert. Und zwar ganz oben. Darüber wiederum sei Robert M. so erbost gewesen, dass er Gefangene in Santa Fu um einen „Gefallen“ gebeten habe. Mindestens einen Insassen soll er gefragt haben: „Weißt Du nicht jemanden, der der ,Alten‘ mal vor dem Gefängnistor auflauert und die Fresse poliert?“

Klingt alles ziemlich abenteuerlich – aber Liddy Oechtering, die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg, bestätigt, dass es ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen einen Mitarbeiter von Santa Fu tatsächlich gibt. Demnach hat die Justizvollzugsanstalt Anzeige gegen ihren eigenen Mitarbeiter erstattet. Inwieweit die Vorwürfe gegen Robert M. zutreffen, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so Oechtering. Auf die Frage, ob der Beschuldigte schon früher durch sexuelle Belästigungen aufgefallen sei, antwortet die Pressesprecherin: „Ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen ist die Frage, ob es in der Vergangenheit ähnliche Vorwürfe gegeben hat.“

Staatsanwaltschaft bestätigt, dass es ein laufendes Ermittlungsverfahren gibt

Im Zusammenhang mit diesem Fall haben Beamte des LKA 42 – Fachkommissariat Sexualdelikte – bereits vor zwei Wochen einen Gefangenen aus Fuhlsbüttel als Zeugen vernommen. Er ist einer von denen, die Robert M. beauftragt haben soll, der Justizbediensteten eine Abreibung zu verpassen. Nach MOPO-Informationen hat der Gefangene bestätigt, von Robert M. angesprochen worden zu sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Justizbeamtin soll geheime Informationen weitergegeben haben

Ist Robert M. weiter im Dienst oder inzwischen suspendiert? Was genau wird ihm eigentlich vorgeworfen? Wie sah die sexuelle Belästigung im Einzelnen aus? Leider verweigert die Justizbehörde da die Auskunft. „Zu einem laufenden Ermittlungsverfahren geben wir keine Auskunft“, hieß es am Dienstag.