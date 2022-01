Das Geburtshaus Hamburg im Stadtteil Altona feiert in diesem Jahr nicht nur sein 30. Jubiläum. In der Nacht zu Mittwoch, um 0:41 Uhr, ist Tia zur Welt gekommen. Sie ist das 4000. Baby, das dort geboren wurde.

„Wir freuen uns ganz besonders über Tia, unser Baby 4000, und das in unserem 30. Jubiläumsjahr“, erklärt Britta Höpermann, Geschäftsführerin im Geburtshaus Hamburg. „Gerade rechtzeitig sind wir mit der Neugestaltung unserer Geburtszimmer fertig geworden.“

Individuelle Geburtsbetreuung bereits seit fast 30 Jahren

Die Hebammen Nina Lück und Anne Frühbös begleiteten die Mutter Jana durch die Schwangerschaft und unterstützten sie bei der Geburt. Auch Tias große Schwester Eida ist im Geburtshaus Hamburg geboren – im 25. Jubiläumsjahr 2017. Bereits drei Stunden nach Ankunft im Geburtshaus erblickte die kleine Tia das Licht der Welt. Und schon vier Stunden später brachen die glücklichen Eltern in ihr Zuhause nach Wilhelmsburg auf.

Die Nachfrage nach individueller Geburtsbetreuung abseits von Krankenhäusern, wie es sie im Geburtshaus in Altona gibt, wächst stetig. Immer mehr werdende Eltern wünschen sich eine natürliche Geburt in ruhiger und geschützter Atmosphäre, in der individuelle Wünsche und Bedürfnisse an oberster Stelle stehen.