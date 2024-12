Gastro-Überraschung: Beliebter Nobel-Italiener kehrt zurück an die Alster

Es ist eine kleine Gastro-Sensation: Schon bald wird die legendäre Osteria „Due“ an ihren alten Standort in Rotherbaum zurückkehren – eine Nachricht, die vor allem die feine Pöseldorfer Gesellschaft freuen dürfte, nachdem der Gastronom seinen Nobelitaliener an der Milchstraße vor wenigen Monaten schließen musste. Dahinter steckt ein Versprechen, das zehn Jahre her ist.

Im Jahr 2014 erschütterte eine traurige Gastro-Nachricht die Hamburger Prominenz: Die Osteria „Due“ an der Badestraße in Rotherbaum musste das Gebäude räumen – Abriss zugunsten von Neubauwohnungen. Stammkunden wie die Fürstin von Bismarck, Modedesigner Michael Joop oder Unternehmer Michael Otto speisten dort regelmäßig.

Osteria „Due“ kehrt an die Badestraße in Rotherbaum zurück

Nur wenige Meter weiter entstand ein Flachbau, der zum Hotel Fontenay des Milliardärs Klaus-Michael Kühne gehört. Bereits bei dessen Grundsteinlegung im Jahr 2014 hieß es, dass die Osteria dort einziehen würde. Zunächst war von 2020 die Rede, jetzt wird es wohl im Frühjahr 2025 soweit sein. Zunächst berichtete das „Abendblatt“.

Die Osteria „Due“ war bis zu ihrem Abriss im Jahr 20214 ein Treffpunkt der Hamburger Pominenten. picture alliance/dpa | Sven Hoppe Die Osteria „Due“ war bis zu ihrem Abriss im Jahr 20214 ein Treffpunkt der Hamburger Pominenten.

Demnach wird Francesco Delvecchio zum Restaurantleiter und Jochen Kempf zum Küchenchef. Das eingespielte Team gehörte bereits in der ursprünglichen Osteria „Due“ bis zur Räumung im Jahr 2014 zum Inventar. Danach zogen sie mit ihrem Team in die Milchstraße und eröffneten dort ein Jahr später einen Nobelitaliener mit dem Namen „Osteria da Francesco“, der bald zum festen Bestand der Hamburger Gastro-Szene wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: Auf dem „Grünen Bunker“: Brandneues Promi-Restaurant steckt in der Gastro-Falle

Doch Anfang Oktober dann das plötzliche Aus für den Standort an der Milchstraße, obwohl das Restaurant erst 2022 umfassend saniert worden war. Auf MOPO-Nachfrage war von Personalmangel die Rede. Viele Stammgäste brachten ihr Bedauern darüber in den sozialen Medien zum Ausdruck – und können nun schon bald nur ein paar Straßen weiter wieder hausgemachte Pasta und Tiramisu bestellen.